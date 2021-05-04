Російський журналіст Юрій Дудь пояснив, чому слова українського YouTube-блогер Івана Рудського (більш відомий як EeOneGuy, Івангай) про Голодомор в Україні, репресії Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР і війну Росії з Україною вирізали з інтерв'ю.

Про це вона написав у своєму Telegram-акаунті.

У березні цього року Іван Рудський дав інтервь’ю російському журналісту Юрію Дудю у його популярному YouTube-шоу “вДудь”. Там Івангай розповів, куди він зник, чому зараз займається музикою, а також згадав про вживання заборонених речовин.

Але 2 травня Рудський написав у Twitter, що Дудь вирізав його “головний меседж” про російсько-українську війну, НКВС та Голодомор. На питання підписника, чому Дудь це міг видалити, Рудський сказав, що той “**икло *бане”. Івангай також додав, що це могло статися через “заборону законом РФ”.

Сьогодні Дудь відреагував на звинувачення і пояснив, чому деякі слова Івангая вирізали з інтерв’ю.

“Ми тихі хлопці і майже ніколи нічого про себе не коментуємо, але тут справа стосується принципової для нас штуки – коректності монтажу”, – написав він.

За словами Дудя, в день виходу інтерв’ю Івангай написав йому: “Дуже круто, дякую!”. При цьому він допустив, що він це написав, ще не подивившись випуск.

“Коли ми зараз спілкуємося з людьми, наша головна мета – дослідити героя. При цьому нам важливо не змучити глядача, тому у нас є монтаж – і з 4, 5, 6, 7, 10 годин запису до глядача добирається значно менше. Як правило, на монтажі викидається все нецікаве, іноді – те, що могло б бути цікавим, але висловлено настільки недоладно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати”, – пояснив журналіст.

“Такий монтаж нам здається повагою і по відношенню до глядача, і по відношенню до героя. Хвилюєшся, плутаєшся в хронології та в логічних зв’язках, не до кінця розумієш, що хочеш сказати – це нормально, тим більше, для людини з мінімальним (про що він сам говорить) досвідом публічних виступів. І так само нормально не брати це до підсумкового монтажу. Тому що наше завдання – не показати героя максимально безглуздим і не назбирати вогненних цитат для заголовків”, – додав він.

Дудь також опублікував 12-хвилинний шматок інтерв’ю без монтажних склейок.

ДОВІДКА. Іван Рудський (більше відомий як EeOneGuy, Івангай) – популярний YouTube-блогер на пострадянському просторі. Він народився 19 січня 1996 року в селі Ганнівка (Дніпропетровська обл.) Навчався у Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара, але кинув навчання і переїхав до Москви. У 2016 році зіграв одну з головних ролей у фільмі продюсера Тимура Бекмамбетова “Зламати блогерів”; того ж року став гостем програми “Вечірній Ургант” на російському Першому каналі.

У квітні 2017 року завітав на фестиваль, присвячений японській культурі в Росії, “Hinode Power Japan” (Москва, ВДНГ), де зустрівся зі своїми підписниками.