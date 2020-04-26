Про це повідомив столичний ресторатор Валерій Созановський.

“Цей пост не про розвиток ресторанного бізнесу в Україні, яким ми з колегами відчайдушно займалися багато років поспіль. Він про банальне виживання. І навіть останнє, як виявилося, зараз під великим питанням. Ми розуміємо, що карантин – це вимушений захід, але також розумієм, що одного разу він закінчиться і тисячі людей вийдуть з дому, але не вийдуть на роботу. Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб зберігати робочі місця нашої команди і виплачувати їм мінімальні зарплати, але з кожним днем – це перетворюється в випробування покруче Форт Боярда”, – йдеться в повідомленні.

Созановський зазначив, що ресторатори просять “про найменший шанс на виживання”.

“І цей шанс – відкриття літніх майданчиків в місті. Які, звичайно, будуть максимально безпечні для відвідувачів”, – додав він.

За словами ресторатора, для забезпечення безпеки гостей, досить ввести декілька простих правил:

– обмежити кількість відвідувачів в заклад;

– ввести попередню бронь;

– поставити дезінфектори на вході;

– надати кожному офіціантові маски і рукавички;

– забезпечити відстань між столами від 1,5 метрів;

– дотримуватися всіх санітарних норм всередині закладу.

“Таким чином, похід в ресторан істотно підніме настрій кожному українцю, і буде більш безпечним місцем, ніж будь-який супермаркет або магазин електроніки, де часто бувають черги, до слова. Звичайно, це не допоможе нам повернутися до початкового прибутку, але це допоможе нам вижити, а значить, коли ми вийдемо з тіні, ми зможемо платити податки, що істотно поліпшить економічну ситуацію в нашій країні”, – резюмував Созановський.

Засновник і власник ферми “Устриці Скіфії” Андрій Пигулевский повідомив, що за його джерелами, уряд планує дозволити роботу індустрії громадського харчування після 20 липня нинішнього року.

“Моє особисте джерело після позавчорашньої наради Кабміну позначив дати, коли уряд збирається допустити роботу індустрії громадського харчування/розваг. Після 20 липня 2020!!! І це при існуючій позитивній динаміці поширення вірусу. Джерелу я довіряю. Дати ймовірні, можуть змінюватися. Але орієнтир вже зрозумілий. Уряд мало розуміє про наш бізнес. Багато в тіні. Гаразд, в півтіні. Їм складно порахувати, скільки людей зайнято, який реальний ефект для економіки”, – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, ресторатори також опублікували публічне звернення до Кабінету Міністрів.

Зазначається, що в містах є системні ресторани з великими і просторими літніми майданчиками, що мають попит у громадян в теплу погоду.

“Запуск цих майданчиків дозволить підтримати середній бізнес, поліпшити зайнятість в містах, а це до 80 тис. “воскреслих” робочих місць, що дасть ефект для економіки в сотні разів краще будь-яких податкових пільг, про які сьогодні в теорії міркують чиновники”, – наголошується в зверненні.