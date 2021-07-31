Щоденне число випадків зараження COVID-19 в Токіо досягло нового рекорду

Про це повідомляє Kyodo News.
Зазначається, що кількість підтверджених випадків вперше перевищила позначку в 4000, що викликало побоювання з приводу різкого сплеску інфекцій під час проведення Олімпійських ігор в столиці Японії.
Центральний уряд ввів в Токіо четвертий за період пандемії надзвичайний стан, який триватиме до 31 серпня.
Зростання числа інфекцій відбувається на тлі поширення дуже заразного штаму коронавірусу Delta.
- Раніше повідомляли, що місто-організатор Олімпійських ігор Токіо попросило лікарні підготувати більше ліжок для пацієнтів з COVID-19, оскільки число хворих в японській столиці наближається до рекордного рівня.