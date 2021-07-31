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Щоденне число випадків зараження COVID-19 в Токіо досягло нового рекорду

У суботу уряд Токіо підтвердив рекордні 4058 випадків щоденного зараження коронавірусом.

Субота, 31 липня 2021, 12:30

Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що кількість підтверджених випадків вперше перевищила позначку в 4000, що викликало побоювання з приводу різкого сплеску інфекцій під час проведення Олімпійських ігор в столиці Японії.

Центральний уряд ввів в Токіо четвертий за період пандемії надзвичайний стан, який триватиме до 31 серпня.

Зростання числа інфекцій відбувається на тлі поширення дуже заразного штаму коронавірусу Delta.

  • Раніше повідомляли, що місто-організатор Олімпійських ігор Токіо попросило лікарні підготувати більше ліжок для пацієнтів з COVID-19, оскільки число хворих в японській столиці наближається до рекордного рівня.
Теги: Delta, Коронавірус, Олімпійські ігри, рекорд, Токіо

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