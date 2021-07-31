Щоденне число випадків зараження COVID-19 в Токіо досягло нового рекорду

Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що кількість підтверджених випадків вперше перевищила позначку в 4000, що викликало побоювання з приводу різкого сплеску інфекцій під час проведення Олімпійських ігор в столиці Японії.

Центральний уряд ввів в Токіо четвертий за період пандемії надзвичайний стан, який триватиме до 31 серпня.

Зростання числа інфекцій відбувається на тлі поширення дуже заразного штаму коронавірусу Delta.