Стан здоров'я мера Харкова Геннадія Кернеса, який проходить лікування в Німеччині, поліпшується. Лікарі очікують його повного одужання.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

“Пан Геннадій Кернес з Харкова (Україна) перебуває в нас на лікуванні. Щодня він робить успіхи, і ми очікуємо його повного одужання”, — зазначив лікар, директор клініки “Шаріте” Норберт Зутторп у листі, скан-копію якого опублікував Фукс.

Водночас Зутторп зауважив, що існує обов’язок збереження лікарської таємниці, тому клініка відмовляється від розповсюдження детальнішої інформації стосовно стану пацієнта.

“Право на отримання такої інформації мають виключно найближчі родичі”, — додав він.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування до берлінської клініки “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

23 вересня чинного мера Харкова Геннадія Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.