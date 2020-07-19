Про це пише Reuters.

Фестиваль морської грязі проводиться в південнокорейському місті Порен з 1998 року. На захід щорічно приїжджають кілька мільйонів осіб. В ході фестивалю вони приймають грязьові ванни, катаються з грязьових гірок, а також беруть участь в боротьбі і забігах в грязі.

Але в цьому році через коронавірус люди зі всієї країни насолоджувалися грязьовими ваннами у себе вдома і транслювали це в Мережі. У місті встановили великий екран, який показував учасників онлайн-фестивалю.