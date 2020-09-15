Різні сторінки почали залишати однакові коментарі //”Шикарно. Ви профі!”& Name =”Роман Лещенко”code: syntax/error/ під трансляцією.
Серед “людей”, які залишили схвальний коментар, були боти з московською пропискою або навіть Каушанахскою (Молдова).
Мабуть, новий голова Госгеокадастра України Роман Лещенко шукає підтримки у користувачів.
Але в цей раз уявна підтримка підвела Лещенка – “ботоферма” зрадницьки зламалася. Чиновники часто вдаються до уявної підтримки, імітуючи схвалення своєї роботи в соціальних мережах.
- Раніше Служба безпеки України блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, що займалися розповсюдженням фейків. Мережа управлялася з Росії.