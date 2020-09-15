Сьогодні під час прямого ефіру у Facebook на сторінці Романа Лещенка, голови Госгеокадастра України стався казус.

Різні сторінки почали залишати однакові коментарі //”Шикарно. Ви профі!”& Name =”Роман Лещенко”code: syntax/error/ під трансляцією.

Серед “людей”, які залишили схвальний коментар, були боти з московською пропискою або навіть Каушанахскою (Молдова).

Мабуть, новий голова Госгеокадастра України Роман Лещенко шукає підтримки у користувачів.

Але в цей раз уявна підтримка підвела Лещенка – “ботоферма” зрадницьки зламалася. Чиновники часто вдаються до уявної підтримки, імітуючи схвалення своєї роботи в соціальних мережах.