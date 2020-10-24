Про це пише ScienceAlert.

Зазначається, що дослідження, проведене психологом тварин Олександрою Розаті з Мічиганського університету, надало перше свідчення того, що тварини виявляють вікову соціальну вибірковість.

Автори спиралися на дані, що включають 78000 годин спостережень, проведених в національному парку Кібале в Уганді в період з 1995 по 2016 рік. У процесі спостережень фахівці вивчали соціальні контакти 21 самця шимпанзе у віці від 15 до 58 років.

Крім того, що шимпанзе є найближчими родичами людей, вони – ідеальний вид для порівняння з людьми, тому що вони живуть довгим життям – іноді до 60 років – і мають широкий вибір, з ким дружити.

Шимпанзе-чоловіки, які дружать між собою, доглядають один за одним, разом полюють і діляться м’ясом, колективно патрулюють кордони своїх територій і формують союзи, щоб досягти і втримати високий статус в своїх групах, що, в свою чергу, призводить до більш індивідуального репродуктивного успіху.

Щоб вивчити їх схожість один з одним, команда розробила “індекс асоціації”, заснований на тому, як часто чоловік в групі знаходився в безпосередній близькості (менше 5 метрів) від іншого.

Виявилося, що старіючі примати рідше вступають в конфлікти з родичами, а новим знайомствам віддають перевагу спілкуванню з вірними друзями.