Сьогодні протягом дня на Львівщині й Тернопільщині протестують проти приймання евакуйованих з Китаю.

Про це повідомляють місцеві видання.

Раніше повідомлялося, що жителі Винників заблокували в’їзди до місцевого шпиталю.

Люди досі не розходяться й збираються ночувати на місці. Протестувальники з-поміж місцевих жителів, медпрацівників госпіталю й активістів залишаються на території госпіталю біля заблокованих шинами в’їздів. Так люди намагаються не допустити можливого поселення на двотижневий карантин українців і іноземців, яких завтра евакуюють з ураженої коронавірусом провінції Китаю Ухань.

Варто відзначити, що таку реакцію людей викликав раптовий наказ виписати всіх пацієнтів установи, який медики отримали вранці.

“Нам повідомили, що ми будемо ніби запасним варіантом. Але хворих всіх виписують. Одночасно представник департаменту охорони здоров’я каже, що нібито це неправда, а пацієнтам радить повертатися в палати”, – сказала медсестра Ганна Загальська.

Після початку акції на території шпиталю в департаменті охорони здоров’я ЛОДА пояснили вказівку виписати пацієнтів симуляційними навчаннями. За офіційними даними Львів не розглядається як місце для карантину евакуйованих з Китаю.

Після обіду пацієнти почали повертатися в палати, однак люди з-під стін госпіталю не розійшлися. Вони пояснюють, що побоюються небезпечного вірусу, тому не хочуть, щоб карантинна зона була в Винниківському госпіталі.

Зараз протестувальники принесли дрова і вже облаштували пункти обігріву біля розкладених шин, принесли стільці, а також запасаються їжею й водою, щоб залишатися біля госпіталю до ранку. Ситуація під стінами шпиталю спокійна, люди не конфліктують, хоча і налаштовані рішуче.

У Теребовлянському районі Тернопільської області в Микулинцях люди влаштували акцію протесту проти розміщення евакуйованих у місцевому санаторії Медобори ще 18 лютого.

Офіційного підтвердження інформації про те, що в Медобори повинні привезти евакуйованих з Китаю людей, немає.

ЗМІ також повідомили, що в селі Конопківка, яке межує з санаторієм, жителі вночі встановили блокпости і чергують біля них. Місцевий канал ІНТБ повідомляв, що, станом на 19 лютого, блокпости зміцнюють.

Протестувальників вирішили підтримати депутати Тернопільської обласної ради.

Депутати заявили, що має бути створена база для хворих на коронавірус або тих, хто контактував з такими людьми.

Вони вимагають від високопосадовців держави “вжити невідкладних заходів щодо неприпустимості розміщення на території Тернопільської області, зокрема, в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії Медобори близько 100 осіб, евакуйованих з Китаю”.

Окремо облрада ухвалила вимогу до правоохоронців щодо незастосування силових заходів до жителів Микулинецької громади, які встановили блокпости біля дороги, що веде до санаторію Медобори.

Станом на вечір 19 лютого місцеві жителі влаштували блокпости і збираються ночувати на місці.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.