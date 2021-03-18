Шипи білка південноафриканського штаму коронавірусу SARS-CoV-2 у 10 разів гірше зв'язуються з антитілами, виробленими після вакцинації. Це свідчить про необхідність розробки нової вакцини.

Про це йдеться в препринті дослідження міжнародної групи молекулярних біологів, що опубліковано на bioRxiv.

З осені 2020 року в світі зафіксували кілька нових штамів SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus type 2), які мають кілька мутацій у домені (RBD) шипа білка.

Група вчених вирішила оцінити, як мутації білка-шипа впливають на розпізнавання імунних сироваток проти COVID-19 на основі мРНК.

“Ми отримали частинки SARS-CoV-2 RBD з поодинокими мутаціями в домені (RBD) (E484K, K417N, N501Y) або з усіма трьома мутаціями разом, як це сталося в нових варіантах B.1.351 (Південна Африка), І P .1 (Бразилія)”- йдеться в дослідженні.

Аналізи дослідження показали, що антитіла, які почали вироблятися після вакцинації, розпізнають RBD як “оригінального” коронавірусу, так і мутантних з більш високою активністю, ніж антитіла після хвороби.

При цьому розпізнавання мутованих штамів K417N і N501Y було в 2,5-3 рази знижено, в той час як E484K і потрійний мутант розпізнавалися в 10 разів гірше.

Вчені підкреслили, що Е484К – це ключова мутація для втрати перехресної активності антитіл.