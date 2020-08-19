Перед батьками, дітям яких ось-ось має виповнитися шість років, зазвичай постає непросте питання: у якому віці краще віддати дитину до школи? Дехто говорить, що шестирічки краще засвоюватимуть матеріал, а психологи радять все ж таки рік почекати і йти до школу у сім.

#Букви поцікавилися, як батькам зробити правильний вибір.

Досить часто можна почути від батьків шестірічок-першокласників, що зарано віддали дитину до школи – вона не хоче вчитися, а тому відстає від однокласників.

Краще віддати дитину до школи у 7 років. Але якщо зауважити, що діти, які йдуть у НУШ (нову українську школу) будуть вчитися 12 років – то варто віддавати у 6 років.

У 5 років однозначно не можна йти до школи (та й вашу дитину просто не візьмуть).

Які критерії готовності дитини до шкільного навчання?

Фізіологічний розвиток дитини. Може бути так, що дитина добре розвинена інтелектуально, але недостатньо розвинена в плані фізіологічному. Не до кінця сформований скелет і м’язи можуть постраждати від постійного сидіння на уроках. А це призведе до хронічних хвороб.

Баланс фізичної та інтелектуальної витривалості. Часто буває, що дитина гарно засвоює матеріал, але не може довго концентруватися на одному процесі, бо надто непосидюча.

Психологи зазначають, що семирічки краще зосереджуються й управляють своєю увагою.

Інтелектуальний розвиток. Пам’ять, мислення, увага — все це виходить на перший план, перед умінням читати та писати.

Як правильно вибрати школу

Складіть список очікувань від школи.

В Інтернеті (зазвичай на сайті мерії) можна знайти список шкіл по рейтингу, почитати відгуки, ознайомитися з репутацією самого закладу та викладачів.

Варто перед тим, як подавати документи до школи, її відвідати, поспілкуватися з директором, або завучами.

Сучасна система освіти пропонує кілька типів навчальних закладів:

Гімназія

Коледж

Ліцей

Освітній комплекс

Авторська школа

Спеціалізована школа

За типом фінансування школи можна поділити на:

Приватні

Державні

Раніше #Букви розповідали, як підготувати дитину до 1 класу.