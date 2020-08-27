З 20 по 26 серпня у заповіднику "Софія Київська" відбувався третій фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, організований Домом "Майстер Клас".

Це були шість днів музики, виставок, театру, літературних читань і дискусій, інтерактивних дитячих програм і бесід під ясенем з людьми, що творять зміни.

Загалом відбулося близько 40 подій, частина з яких транслювалися онлайн.

Тема, яка цього року об’єднала різні жанри мистецтва в єдиному просторі, – “Місто майстрів”. А меседж Bouquet Kyiv Stage 2020, який виник під час карантину, – “Життя триває!”.

Цього року Bouquet Kyiv Stage став фестивалем прем’єр. У його фокусі були українські митці, а також Голос у всіх його проявах.

“Коли ми формували нову програму, то раптом побачили, що основний учасник цього року – це Голос. Він пронизує музичну програму, втілюється у різноманітті співу – це і вистави, й опери, і хори. І це, напевно, теж невипадково. Тому що спів – це провідник у високі форми буття. Саме тому Голос став матрицею програми фестивалю Bouquet KyivStage – 2020”, – говорить Ірина Буданська, співзасновниця й ідейна натхненниця фестивалю.

Саме з Голосу, який наповнив місто, розпочався цьогорічний фестиваль. Концерт-відкриття “Простоспів” відбувався на дзвіниці “Софії Київської”. Саме там музику Вікторії Польової виконував хор AVE й лунали дзвони. Організатори фестивалю пояснюють: це було символічне повернення голосу міста після тривалого карантинного мовчання. Спів і музика долинали до слухачів із висоти, накривали і огортали, – і це був новий і незвичний концертний досвід.

У перший день Bouquet Kyiv Stage відбулася ще одна важлива для культурної сфери подія – презентація проєкту 211 floor. Це платформа для якісного культурного контенту, яка є об’єднанням чотирьох категорій – соціальної мережі, сервісу для режисури відео, стрімінгу та продажу квитків на онлайн і офлайн події. Проєкт ініціювали Євгеній Уткін і Влад Троїцький. У команді проєкту – Андрій Сірченко, Дмитро Кошовий, Василь Кривоніс, Тетяна Фікс.

“Останні пів року ми всі опинилися в ситуації, коли були змушені обмежити живе спілкування. Особливо це відчули люди мистецтва, для яких однією з найбільших мотивацій є самовираження й жива взаємодія з публікою. Віртуальний світ, звісно, не може замінити реальний, але може запропонувати щось нове, – говорить Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю Bouquet Kyiv Stage та платформи 211 floor. – Ідея проєкту 211 floor – піти у віртуальний світ. Дехто хоче полетіти на Марс, а ми плануємо побудувати віртуальний дім. Спочатку буде сайт, а через деякий час – і додаток, за допомогою якого можна буде бачити і вибирати події, які відбуваються в усьому світі, та спілкуватися одне з одним”.

Музика є основним напрямом Bouquet Kyiv Stage. Однією з центральних музичних подій цього року став музичний марафон “ЛЯТОШИНСЬКИЙ – ГАЛА”, присвячений видатному українському композитору Борису Лятошинському. Куратор проєкту – піаніст Євген Громов – працював над програмою понад пів року.

“Це тригодинний марафон із камерної музики, написаної Борисом Лятошинським у 1920-х роках. Ми хочемо показати у глибокому зрізі всі куточки його камерної музики. Амплітуда настроїв і жанрів тут – колосальні. Кожен твір – дивовижний”, – розповідає Євген Громов.

Серед прем’єр – концерт скрипальки Богдани Півненко “Присвята Мирославу Скорику”.

“На цьому концерті ми виконали твір, ноти якого я отримала вже після смерті Мирослава Скорика. На початку березня він залишив їх для мене у консерваторії, але розпочався карантин і я не змогла їх забрати. Я отримала папку з нотами в кінці червня, вже після його смерті. Ця п’єса називається “Memory”, і це дуже символічно”, – говорить Богдана Півненко.

Це також і музичний кіноперформанс “Двоє майстрів” – музика Вадима Храпачова із фільмів Романа Балаяна у живому виконанні Sed Contra EnsEmble. І звуковий триб’ют музиканта Андрія Криченка до творчості Марії Примаченко, – “Дивосвіт Химер”. Дозвіл на використання робіт художниці надав Благодійний фонд “Творча спадщина родини Марії Примаченко”.

І музична програма у виконанні скрипальки Мирослави Которович, сопрано Сусанни Чахоян й камерного ансамблю “АРТЕХАТТА” – “Букет для маестро Которовича”. Також музичний проєкт композитора й музиканта Івана Тараненка “FusioFonia_Музика української землі”, в якому він об’єднав фолк, етно, класику і джаз. І прем’єра нових творів Валентина Сильвестрова “In Memoriam”.

Нові джазові програми представили Лаура Марті і Nazgul Shukaeva Project.

Завершальним акордом став спільний концерт New Era Orchestra (арт-директор і диригент – Тетяна Калініченко) і швейцарського віртуоза Моріса Штеґера Baroque Twist. Незалежний український камерний оркестр разом зі знаменитим блок флейтистом виконали потужні музичні композиції епохи бароко й найкращу версію твору Антоніо Вівальді “Чотири пори року”, яку створив сучасний британський композитор Макс Ріхтер.

Ще одним ядром Bouquet Kyiv Stage стала візуальна програма. Вона була представлена художніми виставками з фокусом на період шістдесятників. Це – виставка “Місто людей: графіка шістдесятників”, де були показані роботи – більшість з них уперше – Олександра Дубовика, Олександра Левича, Олексія Захарчука, Михайла Вайнштейна, Віктора Зарецького та Алли Горської.

Живописець Олександр Дубовик, якому Bouquet Kyiv Stage завдячує своїм символом – Букетом, – також представив виставку робіт, які раніше не виставлялися. Її назва – “Спогад про майбутнє”.

“Спогади про майбутнє” – це не просто гра в парадокси або спосіб розважити публіку. Питання про майбутнє дуже складне. Зараз проводяться вражаючі експерименти, які доводять, що майбутнє на рівні часток впливає на нас і змінює теперішнє. Загалом мистецтво живе поза часом – воно про ті самі речі, впродовж століть. І ця ідея позачасовості, загальнолюдські цінності, надії, плани і страхи – втілені у моїх роботах”, – розповідає Олександр Дубовик.

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова підготував особливу інсталяцію про міцний взаємозв’язок між містом і митцем – “Альма-матір Міхаїла Булгакова”. А майстерня GORN представила на фестивалі виставку скульптур “Тіні”.

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Театральний напрям, який вперше з’явився у програмі, представлений перформансом режисера Олега Ліпцина “ЯR” – за поетичною збіркою Маріанни Кіяновської “Бабин Яр. Голосами”. Поряд із професійними акторами до вистави долучилася й аудиторія.

“Про це вже так багато зроблено, сказано, написано, що для того, щоб братись за цю тему ще раз, потрібне якесь підґрунтя. І це підґрунтя я знайшов для себе у текстах Маріанни Кіяновської “Бабин Яр. Голосами”. Ця поетична, надзвичайно вражаюча збірка, стала поштовхом для ідеї перформансу”, – говорить Олег Ліпцин.

Серед нових напрямів цього року був і літературний. Його куратор – літературознавець і літкритик Євгеній Стасіневич. До програми увійшли чотири дискусії про урбанні тексти, публічне інтерв’ю з Софією Андрухович і Ніч поезії. Своїми історіями та досвідами на літературній сцені ділилися: Сергій Жадан, Катерина Калитко, Ірина Цілик, Ярослава Стріха, Михайло Назаренко, Марк Бєлорусець, Артем Чех, Світлана Тараторіна.

Дитяча програма представлена інтерактивними театралізованими виставами для малюків і їхніх батьків “Кольорові ігри” і “ТІК-ТАК” від об`єднання “Творчий дім”, подіями для підлітків від простору архітектурної освіти Archikidz, а також творчими майстер-класами “Місто майстрів”.

“Життя триває!” – такою була тема традиційних бесід під ясенем, на які щороку запрошує співзасновник Bouquet Kyiv Stage Євгеній Уткін. Бесіди проходили щодня у дворі “Софії Київської” під сторічним ясенем. До публічних розмов були запрошені люди, які в той чи інший спосіб змінили наше життя. Серед них – режисерка Ольга Данилюк, учений-гігієніст, голова Товариства токсикологів України Микола Проданчук, письменниця Маріанна Кіяновська, історик, доктор історичних наук, професор Георгій Касьянов та інші.

Традиційно вхід на усі події був вільним за вхідним квитком на територію “Софії Київської”. Також через обмеження, пов’язані з карантином, організатори та відвідувачі дотримувалися усіх необхідних заходів безпеки.

Офіційний сайт фестивалю: http://bouquetstage.com/