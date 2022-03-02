Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого відбуваються систематичні обстріли українських міст з території Республіки Білорусь. Білоруські війська приведено до повної бойової готовності. Також є інформація про можливість проведення ворогом масованої операції з дезінформації. Метою ворога є залякування населення, та тактика тотальної дезінформації, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Супротивник вдається до руйнації ретрансляційних веж стільникового зв’язку. 1 березня було нанасено ракетний удар по київській телевежі, внаслідок чого було тимчасово порушено мовлення телеканалів у Києві.
У Генштабі наголошують, що ворог продовжує нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення війни. А угруповання Збройних сил завдають супротивнику значних втрат на всіх наявних напрямках ведення бойових дій. Відомо і про ліквідацію командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ.
- Нагадаємо, 95-а окрема десантно-штурмова бригада України успішно контратакувала російських окупантів на Донеччині.
- Голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про те, що на Сумщині працює Bayraktar.
- Головний рабин України та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад Асман Моше Реувен закликав росіян не мовчати та припинити війну проти України.