Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого відбуваються систематичні обстріли українських міст з території Республіки Білорусь. Білоруські війська приведено до повної бойової готовності. Також є інформація про можливість проведення ворогом масованої операції з дезінформації. Метою ворога є залякування населення, та тактика тотальної дезінформації, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Супротивник вдається до руйнації ретрансляційних веж стільникового зв’язку. 1 березня було нанасено ракетний удар по київській телевежі, внаслідок чого було тимчасово порушено мовлення телеканалів у Києві.

У Генштабі наголошують, що ворог продовжує нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення війни. А угруповання Збройних сил завдають супротивнику значних втрат на всіх наявних напрямках ведення бойових дій. Відомо і про ліквідацію командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ.