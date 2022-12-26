Оскільки війна Росії проти України триває, наступні кілька місяців дадуть критичні підказки щодо того, чи є ризик того, що сили Москви матимуть змогу зупинити або повернути назад імпульс, набраний українськими військами на полі бою. Оскільки до завершення кампанії ще далеко, далі — шість важливих факторів, які впливатимуть на траєкторію війни в перші місяці 2023 року.

Про це мовиться у матеріалі WSJ.

Погода

В Україні температура впала нижче нуля, проте цього недостатньо, аби болото перетворилось на міцний грунт. Навіть гусеничним машинам важко рухатися, за винятком доріг з твердим покриттям. На більшій частині лінії фронту, що розділяє російські та українські сили, темп збройного протистояння сповільнився.

У разі посилення морозів можна очікувати на відновлення інтенсивності. Це, швидше за все, піде на користь Україні, стороні, яка довела свою здатність до швидкого військового маневру, хоча це також ускладнить передовим силам окопуватися та захищати щойно здобуті позиції.

Здається, що українські війська, за допомогою найсучаснішого спорядження для холодної погоди, наданого Канадою та іншими союзниками, краще оснащені до зими, ніж росіяни. Українські лінії постачання коротші, і українські війська чергуються на лінії фронту та поза ними, що дозволяє їм відпочити та відновитися. Вони також більш мотивовані, ніж російські сили.

Водночас, якщо холодна погода допоможе українським армійцям на передовій, це ускладнить боротьбу звичайних українців, оскільки російське бомбардування енергетичної та теплової інфраструктури продовжується, занурюючи населені пункти по всій Україні в темряву. Але такі бомбардування рідко в історії перетворювалися на успіх на полі бою, і військові зусилля України не залежать від національного виробництва зброї. Російський шлях до перемоги через підрив морального духу українського населення навряд чи спрацює.

Бахмут

Зусилля Росії захопити місто Бахмут у Донецькій області набули психологічного значення, яке виходить за межі стратегічного. Програш дозволив би українським силам відступити на вищі, більш придатні для оборони позиції, але поступився б Москві пропагандистською перемогою.

Це місто залишається одним із небагатьох районів, куди російські війська намагаються просунутися, але їхні невпинні удари по українських позиціях в останні місяці дали лише мінімальний прогрес і призвели до дуже великих втрат серед живої сили росіян, а також їхньої техніки. У звіті Wall Street Journal говориться, що українські сили повідомили про нещодавнє сповільнення російської артилерії, можливо, через те, що у Росії закінчуються боєприпаси.

Бахмут є політично важливим для трьох ключових акторів у Москві. Для президента РФ Володимира Путіна захоплення міста дозволило б стверджувати, що Росія виконує свої претензії на територію Донбасу. Для його соратника Євгена Пригожина, чиї найманці ПВК Вагнера беруть участь у бойових діях, це допомогло б підтвердити його заяви про те, що він керує найкращою бойовою силою країни. Успіх також допоміг би генералу Сергію Суровікіну, новому російському військовому командиру в Україні, виправдати свій відхід минулого місяця з південного міста Херсона після того, як він сказав, що війська потрібні для бойових дій в інших місцях.

Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що більша частина бойових дій за Бахмут відбувалася на відкритому повітрі на схід від міста. Якщо бойові дії перемістяться в міські райони, це, швидше за все, сприятиме добре підготовленій українській піхоті з її компетентними молодшими командирами, а не погано підготовленим бойовикам Вагнера та російським резервістам.

Українські контрнаступи

Більшість військових аналітиків вважають, що Україна зберігає значну частину стратегічної ініціативи війни після того, як восени повернула собі значні частини контрольованої Росією території. Україна захоче продовжувати наступ упродовж зими та, якщо можливо, відкинути російські сили ще далі.

Є два очевидних напрямки для українських наступів, вважають військові аналітики. Перший буде спрямований на лінію між східними містами Сватове та Кремінна в Луганській області. Другий мав б націлитися на міста Мелітополь і Бердянськ у Запорізькій області на півдні. Досягнення цієї мети перекриє ключові лінії постачання та комунікації між Росією та Кримом.

Російська оборона

Проте однією з переваг втрати раніше окупованих територій є те, що Росія тепер має захищати значно коротший фронт. Українські оцінки свідчать про те, що фронт скоротився з приблизно 700 миль до приблизно 550, з яких 240 миль складають річкові перешкоди. Тож ймовірні напрямки наступу України очевидні й для росіян.

Московські війська вирили окопи, щоб захистити значну частину фронту та за його межами, розкопки поширювалися на Крим і навіть на тамтешні пляжі, щоб перешкодити можливим українським десантам. В Україні буде видно, де окопалися росіяни, а втрата листя на деревах ускладнить приховування позицій.

Запрошений професор оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк сказав, що Росія, схоже, “сподівається на те, що щось з’явиться”, наприклад, випаровування підтримки Заходу протягом холодної зими або послаблення підтримки США на тлі зростання впливу республіканців.

Російські наступи

Високопоставлені українські посадовці нещодавно заявили, що Росія готується до подальших великих наступів в Україні, плануючи об’єднати половину з 300 000 резервістів, які не були відправлені на фронт, з нинішніми підрозділами для проведення наступу на початку наступного року. Це може включати подальшу атаку з території Білорусі в бік Києва.

Західні аналітики скептично ставляться до того, що резервісти зможуть досягти того, чого не вдалося більш боєздатним військам на початку цього року. Військові аналітики кажуть, що українські застереження можуть бути спрямовані на те, щоб розвіяти самовдоволення через некомпетентність, яку російські військові продемонстрували досі, і на збереження тиску на західних партнерів України, аби вони продовжували постачати Києву зброю та боєприпаси.

Професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О’Браєн сказав, що сумнівається в тому, що Білорусь невдовзі розпочне повний напад на Київ.

Це потребує планування та зосередження сил, — сказав він, — і те, і інше буде відносно легко відстежити”.

Події за межами України

Якщо Путін сподівається, що підтримка Заходу похитнеться, то цього не станеться. Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона цього місяця демонструє, що американська підтримка України залишається надійною. Підтримка з боку європейських урядів також, здається, витримала, навіть якщо економіка слабшає під вагою високих цін на енергоносії.

В минулий пакет підтримки США ввійшла перша батарея протиповітряної оборони Patriot, яка допоможе захистити українську електромережу та іншу інфраструктуру, яка постраждала від ударів безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Проте батарея потребуватиме підготовки для українських сил, тобто вона може бути встановлена ​​не раніше весни.

Постачання Patriot свідчить про зміну парадигми західних прихильників України, які раніше реагували на події на місці, а тепер рухаються на випередження.

Кілька лідерів продовжують говорити про умови миру. Так, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Захід повинен надати Росії “гарантії безпеки” в межах будь-яких переговорів про припинення війни в Україні.

Мирний час вимагатиме переговорів. Перш за все за гарантії Україні її територіальної цілісності та її довгострокової безпеки. Але також і для Росії, оскільки вона буде учасником перемир’я або мирного договору”, – зазначив Макрон.

Але будь-які подібні мирні переговори здаються далекими, оскільки Зеленський каже, що метою України є повернути всі території, втрачені з 2014 року, тоді як Путін висвітлює максималістські амбіції та зображує війну як частину постійної боротьби між Росією та Заходом.