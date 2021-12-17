Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Вже слабкі, тварини померли після того, як застрягли в багнюці. Вони намагалися дістатися до сусідньої водойми, хоча вона майже висохла, зазначає американське фотоагентство Getty Images.
Трупи були перевезені на околиці села Ейріб в окрузі Ваджір, аби запобігти забрудненню водойми.
У групі ризику знаходяться не лише тварини. 2,1 мільйона кенійців загинули від голоду через сильну посуху, попереджав у вересні орган управління посухою країни.
Джерела води як для людей, так і для худоби висохли, змушуючи сім’ї ходити на більші відстані та викликаючи напруженість у громадах, що призвело до зростання міжгромадних конфліктів”, – йдеться в оцінці Управління ООН з координації гуманітарних питань.
Ібрагім Алі із заповідника жирафів Бур-Алгі сказав, що ситуація погіршилася через ведення сільського господарства вздовж річок, що не давало дикій природі питних місць.
- Фінська компанія створила опріснювачі морської води на основі сонячної енергії – вони безпечні для навколишнього середовища та людей.
- Нагадаємо, що цього літа у 50 з 58 округів штату Каліфорнія оголосили надзвичайну ситуацію у зв’язку із засухою.
- Група експертів ООН з питань клімату у своїй масштабній доповіді зазначила, що глобальне потепління на межі того, щоб вийти з-під контролю.
- Раніше в ООН попередили, що посуха є глобальною кризою, яка ризикує стати “наступною пандемією”, якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо управління водними ресурсами та кліматичною ситуацією.
- Експерти ООН констатували, що на Мадагаскарі від голоду страждають близько 1 млн людей.