Фотожурналіст Ед Рам зробив світлину, на якій шість мертвих жирафів лежать по спіралі на сухій землі. Знімок з повітря показує руйнівний вплив посухи, яка залишила людей і тварин без води.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Вже слабкі, тварини померли після того, як застрягли в багнюці. Вони намагалися дістатися до сусідньої водойми, хоча вона майже висохла, зазначає американське фотоагентство Getty Images.

Трупи були перевезені на околиці села Ейріб в окрузі Ваджір, аби запобігти забрудненню водойми.

У групі ризику знаходяться не лише тварини. 2,1 мільйона кенійців загинули від голоду через сильну посуху, попереджав у вересні орган управління посухою країни.

Джерела води як для людей, так і для худоби висохли, змушуючи сім’ї ходити на більші відстані та викликаючи напруженість у громадах, що призвело до зростання міжгромадних конфліктів”, – йдеться в оцінці Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Ібрагім Алі із заповідника жирафів Бур-Алгі сказав, що ситуація погіршилася через ведення сільського господарства вздовж річок, що не давало дикій природі питних місць.