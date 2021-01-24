Сьогодні, 24 січня, в Україні згадують загиблих під час обстрілу терористами "ДНР" мікрорайону "Східний" у Маріуполі.

Про це розповідають #Букви.

Бойовики “ДНР” завдали артилерійського удару по місту з систем залпового вогню БМ-21 “Град” та “Ураган”.

Ракети гатили по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон “Східний”) та прилеглому селищу Виноградне Волноваського району.

УВАГА! ЧУТЛИВИЙ КОНТЕНТ!

Жертвами обстрілу стали 30 осіб, з них двоє дітей, ще 108 – було поранено. Пошкоджено 30 житлових будинків, сім закладів освіти, інфраструктурні об’єкти. Призупинив роботу металургійний комбінат “Азовсталь”.

Фото: Evgeny Sosnovsky

Тодішній президент Петро Порошенко своїм указом проголосив 25 січня 2015 року днем жалоби. У червні 2015 року у місті встановили пам’ятник жертвам обстрілу.

Пізніше СБУ довела, що житловий район обстріляли проросійські найманці з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.