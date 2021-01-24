Про це розповідають #Букви.
Бойовики “ДНР” завдали артилерійського удару по місту з систем залпового вогню БМ-21 “Град” та “Ураган”.
Ракети гатили по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон “Східний”) та прилеглому селищу Виноградне Волноваського району.
УВАГА! ЧУТЛИВИЙ КОНТЕНТ!
Жертвами обстрілу стали 30 осіб, з них двоє дітей, ще 108 – було поранено. Пошкоджено 30 житлових будинків, сім закладів освіти, інфраструктурні об’єкти. Призупинив роботу металургійний комбінат “Азовсталь”.
Фото: Evgeny Sosnovsky
Тодішній президент Петро Порошенко своїм указом проголосив 25 січня 2015 року днем жалоби. У червні 2015 року у місті встановили пам’ятник жертвам обстрілу.
Пізніше СБУ довела, що житловий район обстріляли проросійські найманці з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.
- Раніше #Букви розповідали про шосту річницю силового протистояння в період з 18 по 20 лютого 2014 року.