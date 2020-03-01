Шість років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України.

Про це повідомляють #Букви.

1 березня 2014 року самопроголошений “голова Ради міністрів АР Крим” Сергій Аксьонов звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням посприяти у “забезпеченні миру і спокою” на території Криму.

У відповідь того ж дня Путін відправив до Ради Федерації пропозицію про введення російських військ у Крим. Обидві палати Державної думи 1 березня 2014 року об 17:20 проголосували за введення російських військ на територію України, і в Крим зокрема.

Починаючи з 1 березня, російські війська почали масштабні силові акції, спрямовані на блокування українських військових баз на території півострова, захоплення адміністративних приміщень, контроль транспортних магістралей, аеродромів та інших стратегічно важливих об’єктів.

Крім того, російські десантники захоплювали об’єкти у Криму у формі “Беркута”, про це вказують фотографії самих десантників. зроблені у захоплених державних установах АР Крим, які вдалося дістати з їхніх акаунтів у соціальних мережах.

16 березня окупаційною владою було проведено “референдум” про незалежність Криму, яким вона намагалась легітимізувати захоплення іноземної території.

18 березня у Москві Путін спільно з самопроголошеними головою Ради Міністрів Криму Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної Ради АРК Володимиром Константиновим, та головою Севастопольської МДА Олексієм Чалим підписали договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії.

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі визнала такі дії Росії військовою агресією, неспровокованою і заснованою на абсолютно безпідставних припущеннях і приводах.