Екс-заступник голови МОН Єгор Стадний заявив, що тимчасово виконуючий обов'язки керівника відомства Сергій Шкарлет не підтримує вже розпочаті освітні реформи.

Про це він заявив в коментарі “Суспільному”.

Напередодні повідомлялося, що Кабмін прийняв рішення про звільнення чотирьох з шести заступників Шкарлета. Так, звільнили першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича та заступників міністра Максима Ярмистий, Єгора Стадного і Петра Коржівського.

Кабмін прийняв рішення про звільнення з посади державного секретаря МОН Павла Полянського.

Стадний в коментарі заявив, що пішов з посади за власним бажанням, а заяву написав ще в день призначення Шкарлета, 25 червня.

“Я не бачу жодних перспектив для продовження тих реформ, які ми започаткували. З тих публічних виступів нового тимчасово виконувача обов’язків міністра я роблю висновок, що на деякі питання наші погляди є діаметрально протилежними, зокрема питання вступу”, – пояснив він.

Зокрема, він зазначив, що не підтримує ініціативи очільника МОН про повне скасування або незначну роль ЗНО для тих, хто вступає на заочну форму навчання.

“Я так і не зрозумів, яка взагалі загальна стратегія, бачення. Були публічні виступи і коментарі, але нічого не було сказано про те, в якому напрямку ми рухаємося у тій же реформі, яку ми започаткували, системи державного фінансування університетів, що буде з реформою управління університетами, як має рухатися дерегуляція ліцензування”, – зазначив Стадний.

Він додав, що багато хто з команди, яка працювала з осені 2019 року, підуть з міністерства.

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.