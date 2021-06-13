Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, якими можуть бути зарплати для викладачів президентського університету.

Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча б стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні”, – заявив Шкарлет.

Нагадаємо, 31 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету у Києві.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що будівництво президентського університету коштуватиме 7,2 млрд гривень.

Перший навчальний рік розпочнеться з жовтня 2023 року.

Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м. На його території буде 11 кампусів, серед яких п’ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.