Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.
Він вважає, що людина, яка давно здобула середню освіту, має право навчатися на заочному, не складаючи ЗНО для вступу.
Але при цьому у неї не повинно бути права навчатися на бюджетній формі або переходити на денну форму навчання.
“Людина закінчила навчальний заклад років 20 назад і хоче вчитися на заочному, за профілем, без відриву від роботи і не на бюджеті. Чому їй не дати шанс? … І на дипломі ззаду або в додатку написати, що людина закінчила заочну форму навчання”, – заявив міністр.
Він пояснив, що можливість для переходу заочників на стаціонар необхідно заборонити.
Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.
Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.
- Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.
- 30 червня близько 200 протестуючих зібралося на акцію протесту проти нового в. о. голови Міністерства освіти Сергія Шкарлета.