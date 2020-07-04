Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет пояснив, чому вважає недоцільною необхідність здавати зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтам, які вступають на заочну форму навчання.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

Він вважає, що людина, яка давно здобула середню освіту, має право навчатися на заочному, не складаючи ЗНО для вступу.

Але при цьому у неї не повинно бути права навчатися на бюджетній формі або переходити на денну форму навчання.

“Людина закінчила навчальний заклад років 20 назад і хоче вчитися на заочному, за профілем, без відриву від роботи і не на бюджеті. Чому їй не дати шанс? … І на дипломі ззаду або в додатку написати, що людина закінчила заочну форму навчання”, – заявив міністр.

Він пояснив, що можливість для переходу заочників на стаціонар необхідно заборонити.

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.