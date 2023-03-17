Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Раніше у ЗМІ з’являлися повідомлення, що Шкарлет залишає посаду голову МОН. Сам міністр наразі не прокоментував цю інформацію.

За словами Железняка, замість Шкарлета Міністром освіти буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий. Він зауважив, що це не єдині кадрові ротації, які плануються на найближчий пленарний тиждень.

Про звільнення Шкарлета повідомила депутатка Інна Совсун: “Я хочу подивитись в очі кожному депутатові і депутатці, що голосували за нього, і спитати, чи вони пишаються власним вибором. Саме ця людина 3 роки очолювала українську освіту, і які його досягнення на посаді? Це були втрачені роки для наших дітей та студентів, які буде дуже тяжко надолужити”, — написала Совсун.

Також посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України залишає Павло Рябікін. Міністерство буде очолювати Олександр Камишін. Раніше він очолював “Укрзалізницю”.