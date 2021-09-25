Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет запевнив, що вчителям під час карантину не урізатимуть зарплати.

Про це він сказав під час спілкування з освітянами у Маріуполі, повідомляє МОН.

Шкарлет наголосив, що вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання.

“Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти й науки”, – пояснив він.

Крім того, він обговорив і питання вакцинації проти COVID-19. Учителі запевнили, що розуміють її важливість.

“В Маріуполі саме педагоги молодших класів і вихователі дитсадків – здається, найактивніші в цьому питанні. Хочу знову і знову наголосити, що обираючи щеплення, ми обираємо не лише власне здоров’я, але й безпеку для всіх, хто нас оточує, зокрема і дітей, і їхніх батьків також”, – резюмував міністр.

Як повідомляло МОН, при запровадженні “жовтого” рівня епідбезпеки працюватимуть лише ті заклади освіти, в яких вакцинувалися більш як 80% працівників. Робітники повинні мати сертифікат про отримання першого щеплення, одужання, чи повного курсу вакцинації.

Раніше повідомлялося, що київські школи не закриватимуть на карантин, оскільки показники вакцинації педагогічного колективу перевищили 80%.

Водночас більшість шкіл Львівської області переведуть на дистанційне навчання, оскільки більшість робітників цих шкіл не щеплені проти COVID-19.