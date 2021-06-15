“МОН отримало електронний примірник дисертації та атестаційну справу здобувача наукового ступеня. Триває перевірка всіх матеріалів, які надійшли. На підставі отриманої інформації експертна рада має провести аналіз наукової роботи, зокрема перевірити її відповідність законодавству у сфері атестації кадрів вищої кваліфікації. Експертна рада у своїй роботі керується виключно вимогами українського законодавства та документально підтвердженими фактами”, – написав Шкарлет.

“Прикро, що мій коментар про “відсутність заперечень” на роботу здобувача став підставою для звинувачень у брехні. З одного боку, всі заяви, які надходять до нашого відомства, фіксуються, опрацьовуються й детально вивчаються. З іншого боку, кількість та якість заперечень щодо конкретних наукових робіт серед усіх отриманих звернень визначає експертна рада, встановлюючи їх належність до компетенції, та перевіряє на відповідність дійсності”, – заявив очільник МОН.

Шкарлет зауважив: “Вважаю, що з урахуванням отримання міністерством кількох різних листів щодо здобувача про “проведення розслідування обставин захисту” та про ознаки “внесення недостовірних даних здобувачем до дисертації” в ефірі програми Радіо Свобода я висловився не зовсім коректно. Проте, моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають пряме відношення до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку”.

Міністр наголосив, що з появою у ЗМІ інформації про ймовірні непоодинокі порушення під час здобуття наукового ступеня вважає за необхідне детально перевіряти такі відомості. Відповідне завдання поставлено профільному департаменту МОН.

“Хочу вкотре наголосити, що освіта і наука поза прізвищами і політикою”, – заявив Шкарлет.

Дисертація Іллі Киви

Як повідомлялося, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Журналістів на захист не допустили. Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Так само не було допущено Данила Мокрика. Він звернувся до правоохоронців, його вже допитали у цій справі.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.