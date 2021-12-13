Саме шкарпетки здаються всім непримітним та незначним елементом, проте насправді відіграють неабияку роль, і не тільки в рамках гігієни, але й у відображенні певних стильових уподобань.

Якщо раніше їх було заведено використовувати виключно як прошарок між стопою та взуттям, то сьогодні їм надають чималого значення і навіть параграф у правилах етикету, де зазначена правильна висота виробу та співзалежність між ними та туфлями. Мода пропонує нам величезний вибір фасонів цієї категорії товарів, тому обирати будь-що стає вкрай важко, настільки, що інколи закінчується відсутністю обновок. Давайте розбиратися, що варто придбати та для чого.

Високі однотонні шкарпетки є правильним вибором не тільки до грамотно складеного ділового образу за правилами етикету, але й для надсучасного аутфіту в стилі стрітстайл. Якщо ви комбінуєте класичний наряд, варто підбирати саме гольфи в колір з брюками. Це правило необхідно виконувати, щоб не проглядалася шкіра, а край штанин не був помітним у будь-якій обстановці.

Для складання street style комплекту таке правило анулюється. Тут абсолютно не має значення колір, ба більше, останнім часом неабияким попит матють принтовані та брендовані версії, особливо разом з іншими контрастними елементами.

Середня та коротка висота та сліди також є прийнятними для використання в повсякденні, проте може підвести вас саме в діловому образі, не виконавши правила грамотної висоти. Саме тому, зазвичай їх використовують саме в спортивних та кежуал луках, де це не має ніякого значення, а виконує лише декоративну та гігієнічну функцію. Для їх виготовлення найчастіше використовують бавовну та синтетику. Штучні матеріали чудово проявляють себе саме в моделях для занять спортом, оскільки доповнюються технологічними розробками, на кшталт відведення вологи, швидке висихання та навіть охолодження стопи. Крім того, спеціалізовані виробники розділяють їх на ліву та праву стопу, що повністю відповідає анатомічній будові стопи, підтримує її та добре стимулює м’язи.

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