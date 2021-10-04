Після того, як нове дослідження показало, що Facebook не змогла запобігти показ шкідливої ​​реклами підліткам, виконавчого директора компанії Марка Цукерберга хочуть заслухати в Сенаті США.

Про це повідомляє видання Reuters.

Сенатор-демократ Ед Маркі запропонував запросити виконавчого директора Facebook Марка Цукерберга для надання роз’яснень. До нього призвело нове дослідження показало, що компанія, що займається соціальними мережами, не змогла запобігти показу шкідливої ​​реклами підліткам, що користуються Facebook.

Маркі процитував коментарі керівника Facebook перед Конгресом минулого тижня про те, що сайт не дозволяє показувати рекламу про схуднення людям молодше 18 років, а також будь-яку рекламу тютюн, і зазначив, що дослідження Campaign for Accountability свідчить про зворотнє.

Згідно з дослідженням, ще минулого місяця Facebook дозволяв рекламодавцям спрямовувати рекламу контенту, який “пропагує зловживання таблетками, алкогольні напої, анорексію, куріння, сервіси знайомств і азартні ігри”, на підлітків від 13 років.

“Ці результати викликають серйозні сумніви в дотриманні Facebook обіцянок, які публічно дали співробітники, і вони викликають особливу стурбованість у світлі інших недавніх звітів, які припускають, що Facebook безпосередньо обізнаний про те, що його платформи шкідливі для молоді”, — наголосив сенатор.

Як відомо, 5 жовтня, колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген виступить з показаннями в підкомітеті Сенату з торгівлі, де розповість про вплив Facebook і Instagram на молодих користувачів та інші аспекти роботи платформ. В неділю вона також дала інтерв’ю на телебаченні. В етері шоу “60 хвилин” вона сказала:

“Власне дослідження Facebook показує, що в міру того, як молоді жінки починають споживати контент про розлад харчової поведінки, вони впадають в дедалі більш депресію. І це фактично змушує їх більше використовувати застосунки”.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, голова підкомітету, який проводить слухання, сказав, що ці свідчення “мають вирішальне значення для розуміння того, що Facebook знав про токсичний вплив своїх платформ на молодих користувачів, коли вони дізналися про це і що вони з цим зробили”.

Минулого тижня Instagram, служба обміну фотографіями, що належить Facebook, заявила, що припинила розробку нової програми для дітей.