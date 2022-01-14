У межах реформи дитячого харчування кулінарний експерт Євген Клопотенко пообіцяв допомогти колегам у школах смачно готувати та складати меню згідно з новими нормами.

Про це повідомляють #Букви.

З 1 січня 2022 року в Україні запрацювала реформа шкільного харчування. Згідно з новими вимогами, 75% продуктів у їдальнях повинні бути рослинного походження. Обмежується кількість солі, цукру, жирів у стравах.

Оновлене меню для шкільних їдалень охоплює 160 страв. У ньому збільшено кількість молока, кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів. Перевага має надаватися цілозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини.

Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.

Основною метою реформи харчування у школах є оздоровлення раціону дітей.

Але вже з перших днів навчання у школах у січні батьки почали обурюватися новим меню: мовляв, це не смачно, нагадує меню у радянських їдальнях, діти відмовляються їсти. На Євгена Клопотенка вилилось багато критики.

Євген Клопотенко зреагував на критику.

“Поки ми проживаємо конфлікт сучасного бачення та старої системи. І це природно, що воно скрипить, ламається, сиплеться та дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово, – написав він у Facebook.

Кухар повідомив, що прочитав з командою всі коментарі та зробив висновки.

Оскільки реформа шкільного харчування триває, її наступними завданнями будуть, за словами Клопотенка, такі:

Будемо навчати кухарів Будемо навчати людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми. Будемо навчати українців критично мислити та адекватно висловлювати свої думки (це жарт). Будемо розповідати про основи здорового харчування.

Він додав що розуміє, наскільки тема харчування у школах є болючою.

“І болить вона сильно, бо це – діти. Тому кожний коментар я розумію, маю ті самі емоції, і крок за кроком впроваджую майбутнє у ті умови, що є зараз. Але у мене є єдине прохання – не мовчіть. Це найгірше. Краще пишіть хейт, проте не мовчіть. Бо зміни стаються там, де є голос”, – зазначив Клопотенко.