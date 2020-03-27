Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – Зорян Шкіряк вирішив піти на самоізоляцію після того, як у начальника поліції Києва Андрія Крищенка діагностували коронавірус.

Про це Шкіряк повідомив у коментарі #Буквам.

Він уточнив, що бачився з Крищенком у понеділок.

“Хоча ми й були обидва в масках і рукавичках, але йду на самоізоляцію. Ця біда може трапитися з будь-ким”, – зазначив Шкіряк.

Співрозмовник у МВС повідомив #Буквам, що Крищенко давно не контактував із міністром Арсеном Аваковим.

“Він був у міністра дуже давно. У Авакова такий графік, що він навіть із заступниками рідко зустрічається”, – наголосив співрозмовник, відповідаючи на запитання, коли Крищенко востаннє спілкувався з очільником МВС.