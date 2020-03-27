Про це Шкіряк повідомив у коментарі #Буквам.
Він уточнив, що бачився з Крищенком у понеділок.
“Хоча ми й були обидва в масках і рукавичках, але йду на самоізоляцію. Ця біда може трапитися з будь-ким”, – зазначив Шкіряк.
Співрозмовник у МВС повідомив #Буквам, що Крищенко давно не контактував із міністром Арсеном Аваковим.
“Він був у міністра дуже давно. У Авакова такий графік, що він навіть із заступниками рідко зустрічається”, – наголосив співрозмовник, відповідаючи на запитання, коли Крищенко востаннє спілкувався з очільником МВС.
- Раніше сьогодні стало відомо, що заступник голови Національної поліції України – начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко заразився коронавірусом.