Протягом 30 та 31 березня російські солдати продовжують обстрілювати міста Луганщини з важкого озброєння. Внаслідок ворожих дій школа, нафтове сховище та десятки житлових будинків Сєвєродонецька і Лисичанська охоплені вогнем.

Про це сповістив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у Лисичанську від вогню російських солдатів почали палати 9 житлових будинків і нафтобаза, у Сєвєродонецьку – 5 та школа, у Рубіжному – 1. Деякі з будинків отримали пошкодження, проте пожежі не розпочалися.

Гайдай наголосив, що у Лисичанську, який раніше був більш-менш безпечним для людей, нині кожна із трьох основних потерпала від артилерії та градів. Рахунок зруйнованих будинків та постраждалих пішов на десятки. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані.