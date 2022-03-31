Про це сповістив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, у Лисичанську від вогню російських солдатів почали палати 9 житлових будинків і нафтобаза, у Сєвєродонецьку – 5 та школа, у Рубіжному – 1. Деякі з будинків отримали пошкодження, проте пожежі не розпочалися.
Гайдай наголосив, що у Лисичанську, який раніше був більш-менш безпечним для людей, нині кожна із трьох основних потерпала від артилерії та градів. Рахунок зруйнованих будинків та постраждалих пішов на десятки. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані.
“Декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Остаточна кількість жертв ще встановлюється”, – заявив Сергій Гайдай.
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