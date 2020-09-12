Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в умовах помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, який діятиме в Києві з 14 вересня, столичні школи будуть працювати в очному та змішаному форматах.

“На сьогодні небезпеки немає, рівень захворюваності вчителів та школярів низький, на карантин закрито всього дві з 428 шкіл. 14 вересня школи працюють за тим самим сценарієм, як і на минулому тижні, а в разі будь-яких змін – усі батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей. Ми вводимо цю систему, щоб батьки не плутались у повідомленнях посадовців різного рівня, а чітко розуміли графік своєї дитини”, – сказав Мондриївський.

За його словами, в Києві вже є ефективний досвід роботи дитячих садочків під час карантину, і школи також мають гідно пройти цей шлях.

“Столична влада зробила все для забезпечення закладів освіти всім необхідним для дезінфекції та безпеки дітей і вчителів. Дезінфектори та маски для вчителів закуплено в достатній кількості, всі працівники освіти щодня проходять температурний скринінг, за станом здоров’я дітей стежать викладачі та медсестри. Я також звертаюсь до батьків: будьте відповідальними, навіть при найменших симптомах респіраторного захворювання у дитини не відправляйте її до школи та зверніться до лікаря”, – порадив Мондриївський.

Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. Київ опинився у “помаранчевій” зоні.

Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони: зберігаються вимоги жовтої зони; забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів; забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресним доставлянням замовлень і замовлень на винос; забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків); забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів; забороняється приймати нові зміни в дитячі табори; обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше ніж 100 осіб.