Після зимових канікул, під час жорсткого карантину (локдауну), що запланований на січень 2021 року, школярі в Києві розпочнуть навчання в дистанційному режимі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, столичні школи підуть на зимові канікули з 25 грудня й триватимуть до 11 січня.

Після цього розпочнеться навчання в дистанційному режимі.

“Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі “Київ”. Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні”, – наголосив Кличко.

Стосовно закладів професійно-технічної освіти, то вони підуть на канікули трохи пізніше: з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі – з 18 по 24 січня.

“У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити й дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти”, – зазначив Кличко.

Мер уточнив, що дитячі садки в Києві “працюватимуть у звичайному режимі”.

(На відео – з 14:30)