Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Так, столичні школи підуть на зимові канікули з 25 грудня й триватимуть до 11 січня.
Після цього розпочнеться навчання в дистанційному режимі.
“Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі “Київ”. Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні”, – наголосив Кличко.
Стосовно закладів професійно-технічної освіти, то вони підуть на канікули трохи пізніше: з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі – з 18 по 24 січня.
“У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити й дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти”, – зазначив Кличко.
Мер уточнив, що дитячі садки в Києві “працюватимуть у звичайному режимі”.
(На відео – з 14:30)
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