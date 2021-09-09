В об'єднаному шкільному окрузі Лос-Анджелеса, другому за величиною в країні, мають намір ухвалити рішення щодо обов'язкової вакцинації проти коронавірусу всіх учнів, яким показано таке щеплення (це залежить від віку та наявності схваленої вакцини).

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на матеріали онлайн-засідання шкільного округу (LAUSD).

Планується, що школярі округу, які мають право зробити щеплення проти коронавірусу, пройдуть повну вакцинацію до початку другого семестру. Йдеться про учнів середньої та старшої школи.

“Ми сподіваємося, що до другого семестру наші кампуси середньої та старшої школи будуть абсолютно безпечними в порівнянні з сьогоденням”, – повідомила телеканалу членкиня шкільної ради LAUSD Таня Ортиз Франклі.

У документах округу йдеться про те, що всі школярі віком від 12 років, які відвідують школу особисто (тобто не перебувають на домашньому навчанні), мають зробити перше щеплення проти коронавірусу не пізніше 21 листопада, а друге – не пізніше 19 грудня. Ті, що беруть участь у позакласних заходах, мають зробити по обидва щеплення не пізніше, ніж до кінця жовтня.

У шкільному окрузі Лос-Анджелеса навчаються понад 600 тисяч учнів. Навчальний процес у школах розпочався 16 серпня.

Якщо таку вимогу буде схвалено, потрібно буде зробити принаймні 150 тисяч щеплень, оскільки частково учні вже вакциновані проти коронавірусу.

Ті школярі, які відмовляться від вакцинації проти коронавірусу й не матимуть для цього медичних показів, зможуть перейти на дистанційну форму навчання. В окрузі таких вже понад 15 тисяч.

У Білому домі вже відреагували на таку ініціативу. Зокрема, речниця президентської адміністрації Джен Псакі сказала:

“Це прекрасно для них (школярів, – ред.)”.