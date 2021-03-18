Школи в Києві йдуть на весняні канікули раніше, а після працюватимуть у дистанційному режимі.

Про це повідомив міський очільник Віталій Кличко.

Мер столиці наголосив, що в ніч із п’ятниці на суботу о 00:00 20 березня починають діяти суворі карантинні обмеження.

Буде заборонено проведення масових розважальних, спортивних, культурних заходів. Зупиниться робота закладів культури.

Дитячі садочки будуть працювати, а от школярі підуть на весняні канікули. Після канікул навчання продовжиться у дистанційному режимі.

Учні 5 – 11 класів йдуть на канікули вже з четверга, 18 березня. А з понеділка, 22 березня, на канікули підуть учні початкової школи.

Весняні канікули триватимуть тиждень – до 28 березня.