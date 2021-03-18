Про це повідомив міський очільник Віталій Кличко.
Мер столиці наголосив, що в ніч із п’ятниці на суботу о 00:00 20 березня починають діяти суворі карантинні обмеження.
Буде заборонено проведення масових розважальних, спортивних, культурних заходів. Зупиниться робота закладів культури.
Дитячі садочки будуть працювати, а от школярі підуть на весняні канікули. Після канікул навчання продовжиться у дистанційному режимі.
Учні 5 – 11 класів йдуть на канікули вже з четверга, 18 березня. А з понеділка, 22 березня, на канікули підуть учні початкової школи.
Весняні канікули триватимуть тиждень – до 28 березня.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- З 20 березня у Києві запроваджують суворий карантин: які будуть діяти обмеження.