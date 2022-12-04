Школярі зі штату Джорджія передали листи підтримки для українських воїнів

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
У більшості листів американські дітлахи наголошують, що захоплюються ЗСУ, моляться за українських воїнів і закликають не здаватися.
Аташе з питань оборони посольства України в США генерал-майор Борис Кременецький надішле цінний вантаж українським захисникам.
“Дякую Джиму Долбоу помічнику конгресмена Скотта Остіна від штату Джоржія та Конгресмену за сприяння у передачі листів у посольство. Такі хвилини дають сили працювати далі”, — зазначила Маркарова.
У Генштабі зауважили, що ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США.
- Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллаc на конференції Військового комітету НАТО заявила, що останні досягнення Збройних сил України свідчать про те, що військова допомога від західних партнерів є ефективною і її обсяги необхідно збільшувати.
- Розвідка США очікує, що протягом наступних кількох місяців продовжиться зниження темпів бойових дій в Україні, і не бачить жодних доказів зниження бажання українців чинити опір, попри атаки на її енергомережі та іншу критично важливу зимову інфраструктуру.
- Президент США Джо Байден привітав президента Франції Емманюеля Макрона в Білому домі 1 грудня. У такий спосіб розпочався офіційний державний візит, спрямований на зміцнення американсько-французького альянсу, оскільки французький глава став критично важливим союзником на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.