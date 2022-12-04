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Школярі зі штату Джорджія передали листи підтримки для українських воїнів

Надзвичайна і повноважна пані посол Оксана Маркарова повідомила про зворушливий подарунок від школярів та школярок міста Валдоста зі штату Джорджія — учні та учениці передали посольству України в США листи підтримки українським захисникам та захисницям.

Неділя, 4 грудня 2022, 19:57
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Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Джерело: Facebook

У більшості листів американські дітлахи наголошують, що захоплюються ЗСУ, моляться за українських воїнів і закликають не здаватися.

Аташе з питань оборони посольства України в США генерал-майор Борис Кременецький надішле цінний вантаж українським захисникам.

“Дякую Джиму Долбоу помічнику конгресмена Скотта Остіна від штату Джоржія  та Конгресмену за сприяння у передачі листів у посольство. Такі хвилини дають сили працювати далі”, — зазначила Маркарова.

Джерело: Facebook

Джерело: Facebook

У Генштабі зауважили, що ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США.

Теги: американські школярі, допомога США, листи від школярів, підтримка воїнів, підтримка ЗСУ, українські армійці

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