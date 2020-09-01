Про це повідомив у коментарі журналістам міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Так, на місцевих виборах багато виборчих комісій будуть розміщені в школах.
У зв’язку з цим зараз МОЗ разом із Центральною виборчою комісією розробляють механізм для безпечного проведення виборів в умовах епідемії коронавірусу, щоб це було “максимально комфортно і максимально безпечно з точки зору здоров’я”.
“Якщо ви питаєте про школи, то ми вже розуміємо, що потрібно буде робити якісь додаткові невеликі канікули. Щоб у той час, коли буде засідання комісії і підрахунок голосів (тим більше, що зараз все це відбувається за зміненою системою, і буде потрібен час), щоб діти не навчалися в школі в цей час”, – зазначив Степанов.
Він уточнив, що необхідно ще кілька днів для розробки з ЦВК всіх механізмів “до дрібниць”.
(На відео – з 8:30)
- Через спалах коронавірусу COVID-19 навчання в школах і вищих навчальних закладах з 1 вересня відбуватиметься за новими карантинними правилами. Так, вхід у приміщення закладів освіти буде можливий тільки при наявності захисної маски або респіратора. Під час занять маски і респіратори можна не використовувати, але вони потрібні під час пересування приміщеннями установи. Водночас для учнів 1-4 класів вхід до школи і пересування нею дозволяється без маски або респіратора.
- У Києві через коронавірус у двох вчителів освітній процес у одній зі шкіл з 1 вересня буде організовано у дистанційному режимі.