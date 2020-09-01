Через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня цього року, школярів можуть відправити на позапланові канікули.

Про це повідомив у коментарі журналістам міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, на місцевих виборах багато виборчих комісій будуть розміщені в школах.

У зв’язку з цим зараз МОЗ разом із Центральною виборчою комісією розробляють механізм для безпечного проведення виборів в умовах епідемії коронавірусу, щоб це було “максимально комфортно і максимально безпечно з точки зору здоров’я”.

“Якщо ви питаєте про школи, то ми вже розуміємо, що потрібно буде робити якісь додаткові невеликі канікули. Щоб у той час, коли буде засідання комісії і підрахунок голосів (тим більше, що зараз все це відбувається за зміненою системою, і буде потрібен час), щоб діти не навчалися в школі в цей час”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що необхідно ще кілька днів для розробки з ЦВК всіх механізмів “до дрібниць”.

(На відео – з 8:30)