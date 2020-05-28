Гімнастичну школу Дерюгіних вперше за 63 роки виселяють з Жовтневого палацу. Близько 100 гімнасток та їхні тренери не мають іншого виходу, крім як проводити тренування на вулиці.

Про це йдеться у зверненні колективу “Школю Дерюгіних”.

Починаючи з 1957 року головний офіс і спортивний зал школи розташований в Жовтневому палаці.

“Зараз вперше за 63 роки ми опинилися у ситуації, коли “Школу Дерюгіних” буквально виселяють із Жовтневого палацу. Всесвітньо відома школа, яка виховала не одну олімпійську чемпіонку, залишається без основної бази для тренувань. Це ставить під загрозу підготовку спортсменів найвищого рівня”, – йдеться у зверненні колективу.

Член виконавчого комітету НОК України, тренер Альбіна Дерюгіна особисто звернулася до президента Зеленському та меру Києва Віталію Кличку з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася і допомогти її вирішити.

“Нещодавно ми отримали лист від керівництва Жовтневого палацу про аварійний стан будівлі, на підставі чого школі відмовили у продовженні оренди приміщення. Звертаємо особливу увагу на те, що приміщення “Школи Дерюгіних” єдине у Жовтневому палаці було укріплене металевими стяжками. Незважаючи на це, основна частина всього комплексу Жовтневого палацу продовжує працювати і там уже анонсуються концерти, а закривають лише “Школу Дерюгіних”, – йдеться у зверненні.

Колектив школи Дерюгіних також звертається до керівництва профспілок.

Їхнє прохання: