Про це йдеться у зверненні колективу “Школю Дерюгіних”.
Починаючи з 1957 року головний офіс і спортивний зал школи розташований в Жовтневому палаці.
“Зараз вперше за 63 роки ми опинилися у ситуації, коли “Школу Дерюгіних” буквально виселяють із Жовтневого палацу. Всесвітньо відома школа, яка виховала не одну олімпійську чемпіонку, залишається без основної бази для тренувань. Це ставить під загрозу підготовку спортсменів найвищого рівня”, – йдеться у зверненні колективу.
Член виконавчого комітету НОК України, тренер Альбіна Дерюгіна особисто звернулася до президента Зеленському та меру Києва Віталію Кличку з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася і допомогти її вирішити.
“Нещодавно ми отримали лист від керівництва Жовтневого палацу про аварійний стан будівлі, на підставі чого школі відмовили у продовженні оренди приміщення. Звертаємо особливу увагу на те, що приміщення “Школи Дерюгіних” єдине у Жовтневому палаці було укріплене металевими стяжками. Незважаючи на це, основна частина всього комплексу Жовтневого палацу продовжує працювати і там уже анонсуються концерти, а закривають лише “Школу Дерюгіних”, – йдеться у зверненні.
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Друзі! Останні декілька років ви не чули жодного виступу чи інтерв’ю нашої дорогої Альбіни Миколаївни. Сьогодні Герой України, засновниця української школи художної гімнастики вимушена перервати своє мовчання. ⠀ Альбіна Дерюгіна завжди була першою у всьому і зараз вона першою публічно стає на захист легендарної “Школи Дерюгіних”. Починаючи з 1957 року головний офіс та спортивний зал школи розташований у Жовтневому палаці. Зараз вперше за 63 роки ми опинилися у ситуації, коли “Школу Дерюгіних” буквально виселяють із Жовтневого палацу. ⠀ Всесвітньо відома школа, яка виховала не одну олімпійську чемпіонку, залишається без основної бази для тренувань. Це ставить під загрозу підготовку спортсменів найвищого рівня. Близько 100 гімнасток та їхні тренери не мають іншого виходу, крім як проводити тренування на вулиці. ⠀ Альбіна Миколаївна особисто звертається до Президента України та міського голови Києва з проханням звернути увагу на ситуацію і допомогти з її вирішенням. ⠀ Нещодавно ми отримали лист від керівництва Жовтневого палацу про аварійний стан будівлі, на підставі чого школі відмовили у продовженні оренди приміщення. Звертаємо особливу увагу на те, що приміщення “Школи Дерюгіних” єдине у Жовтневому палаці було укріплене металевими стяжками. Незважаючи на це, основна частина всього комплексу Жовтневого палацу продовжує працювати і там уже анонсуються концерти, а закривають лише “Школу Дерюгіних”. Будівля належить Федерації профспілок України. Тому ми звертаємося також до керівництва профспілок. ⠀ Наші прохання: – укласти довгостроковий договір оренди між Федерацією профспілок України та ДЮСШ Дерюгіних; – терміново локалізувати аварійно небезпечну ділянку; – спільно із КМДА та за участю керівництва Школи пропрацювати можливості для проведення ремонтних робіт уже в цьому році. ⠀ Для нас Жовтневий палац – це більше, ніж просто місце для тренувань. Це символ художньої гімнастики України. Це тисячі історій юних спортсменок. Це місце, де запалюються спортивні зірки. ⠀ З повагою, колектив та адміністрація “Школи Дерюгіних”. ⠀ #savederiuginaschool #deriuginaschool
Колектив школи Дерюгіних також звертається до керівництва профспілок.
Їхнє прохання:
- укласти довгостроковий договір оренди між Федерацією профспілок України та ДЮСШ Дерюгіних;
- терміново локалізувати аварійно небезпечну ділянку;
- спільно із КМДА та за участю керівництва Школи пропрацювати можливості для проведення ремонтних робіт уже в цьому році.