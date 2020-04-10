Виробництвом відеоуроків для проекту "Всеукраїнська школа онлайн" займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких "Квартал 95" і "Мама хохотала".

Про це розповіла генеральний директор директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега, передає видання “Українські новини”.

“Виробництвом займаються медіа-фахівці різних українських телевізійних каналів, окремих продакшенів і фрілансери. Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші фахівці є штатними і позаштатними працівниками, а також “обличчями” каналів СТБ, 1 + 1, Новий канал, Інтер, ICTV, Україна, студії Квартал 95, студії “Мама хохотала”, студії Patriot і інших. Ними ж спільно надана частина виробничих потужностей для зйомок – камери, освітлювані і звукові прилади, комп’ютери для монтажу. Частина апаратури є приватною власністю фахівців-фрілансерів”, – сказала вона.

Як розповіла операційний директор громадської спілки “Освіторія”, спільно з якою Офіс Президента реалізовує проект, запис уроків для онлайн-школи йде одночасно на 7 локаціях.

“Уже відзнято більше 200 роликів і щодня знімаються далі. Але якщо карантин буде продовжено, команда готова до того, щоб на весь його період знімати і транслювати уроки”, – сказала вона.

При цьому в “Освіторіі” заявили, що проект “Всеукраїнська школа онлайн” не приносить доходу.

Як повідомлялося раніше, під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповіла дітям про “білого ведмедя з Антарктичного півострова”, який нібито надіслав їй листа.