Про це розповіла генеральний директор директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега, передає видання “Українські новини”.
“Виробництвом займаються медіа-фахівці різних українських телевізійних каналів, окремих продакшенів і фрілансери. Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші фахівці є штатними і позаштатними працівниками, а також “обличчями” каналів СТБ, 1 + 1, Новий канал, Інтер, ICTV, Україна, студії Квартал 95, студії “Мама хохотала”, студії Patriot і інших. Ними ж спільно надана частина виробничих потужностей для зйомок – камери, освітлювані і звукові прилади, комп’ютери для монтажу. Частина апаратури є приватною власністю фахівців-фрілансерів”, – сказала вона.
Як розповіла операційний директор громадської спілки “Освіторія”, спільно з якою Офіс Президента реалізовує проект, запис уроків для онлайн-школи йде одночасно на 7 локаціях.
“Уже відзнято більше 200 роликів і щодня знімаються далі. Але якщо карантин буде продовжено, команда готова до того, щоб на весь його період знімати і транслювати уроки”, – сказала вона.
При цьому в “Освіторіі” заявили, що проект “Всеукраїнська школа онлайн” не приносить доходу.
Як повідомлялося раніше, під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповіла дітям про “білого ведмедя з Антарктичного півострова”, який нібито надіслав їй листа.
- Раніше повідомлялося, що вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи, яку ініціював Президент Володимир Зеленський, під час уроку допустила при відніманні елементарну помилку.
- Також вчителька географії Всеукраїнської онлайн-школи під час уроку в 10 класі переплутала назви океанів.
- Під час уроку всесвітньої історії у Всеукраїнській онлайн-школі, ініційованій президентом Володимиром Зеленським, 33-го президента США Гаррі Трумена зробили “Турменом”.
- Під час уроку всесвітньої історії в онлайн-школі, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, вчителька переплутала Лівонську війну з Ліванською.