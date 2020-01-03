У Мережі з'явився аудіозапис розмови вже колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про замначальника Служби безпеки в Дніпропетровській області, який раніше був запідозрений у державній зраді.

Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Розмова відбулася 1 липня минулого року між Трубою і екс-начальником Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігорем Щербиною. Останнього називали “правою рукою” Труби.

Щербина попросив Трубу “вирішити питання” заступника начальника СБУ в Дніпропетровській області Володимира Михайлова, якого в 2018 році звинуватили у співпраці зі спецслужбами Росії. Він зазначив, що Михайлова досі навіть ніхто не викликав на допит, зокрема, в ДБР.

“І останнє питання, таке шкурне, так би мовити. Мене за**бують багато близьких людей по дніпропетровському СБУшнику, по Михайлову. СБУ розслідувала справу щодо зради Батьківщині, якісь там гроші отримував, документи ще в жовтні. Розслідували, розслідували і на*уй вам скинули. Він ходить на роботу досі… Він каже: ви мене або до в’язниці посадіть, або давайте щось робіть. Мене ніхто на допит навіть не викликає. Ти не чув?” – заявив Щербина, звертаючись до Труби.

У відповідь на це глава ДБР заявив, що “почув” суть проблеми.

Після цього Щербина висловив думку, що якби в СБУ могли пред’явити по Михайлову серйозні докази, то вже б це зробили. Труба з цією тезою погодився.

Михайлов був запідозрений у співпраці з чиновниками із Запорізької області, які вели підривну діяльність проти України на користь РФ і також були затримані.