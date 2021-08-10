Вночі острів Галіндез, де знаходиться українська дослідницька станція "Академік Вернадський", накрила сильна завірюха з рекордною для цієї зими швидкістю вітру – 33,2 м на секунду.

Про це йдеться у дописі Національного антарктичного наукового центру.

Зазначається, що на материк нарешті прийшла зима.

“Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!” – зазначив кухар Артем Ігнатенкo.

Всю ніч сніг розгрібали очільник станції Богдан Гаврилюк разом із дизелістом Олександром Книжатком та механіком Олександром Милашевським. Також вимкнули певну апаратуру, підготовано до запуску запасний дизель-генератор та встановлено аварійне світло.

Нині висота снігового покриву 196 см. І хоча температура становить -12 С°, але оскільки вологість – 86%, то це відчувається майже як -38 С°.

Фото: Олександр Книжатко