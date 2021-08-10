Про це йдеться у дописі Національного антарктичного наукового центру.
Зазначається, що на материк нарешті прийшла зима.
“Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!” – зазначив кухар Артем Ігнатенкo.
Всю ніч сніг розгрібали очільник станції Богдан Гаврилюк разом із дизелістом Олександром Книжатком та механіком Олександром Милашевським. Також вимкнули певну апаратуру, підготовано до запуску запасний дизель-генератор та встановлено аварійне світло.
Нині висота снігового покриву 196 см. І хоча температура становить -12 С°, але оскільки вологість – 86%, то це відчувається майже як -38 С°.
Фото: Олександр Книжатко
- Раніше повідомлялося, що українські полярники на станції “Академік Вернадський” спостерігали рідкісне природне явище – перламутрові хмари.