Синоптики кілька днів поспіль прогнозували, що на Львів чекають довготривалі дощі. В п'ятницю прогнози справдилися: дощова вода затопила вулиці, а сильний вітер повалив дерева по всьому місту.

Про це повідомляють #Букви.

Вдень у четвер Держслужба з надзвичайних ситуацій у Львівській області попередила, що в п’ятницю очікуються грози, сильні зливи та град, пориви вітру та шквали 25 м/с.

Після обіду темні хмари затягнули усе небо й почалася сильна злива.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook, що оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди вже розпочав роботу. Він закликав містян залишатися в приміщеннях та уникати місць біля конструкцій та дерев.

Хоча злива тривала близько години, на вулицях досі спостерігається підтоплення. Подекуди вода піднялася до рівня бордюрів.

За інформацією мерії, щонайменше 20 дерев та гілок у різних частинах міста було повалено.

На фото, наданих мерією, також можна помітити, що в окремих місцях було пошкоджено дахи будівель. На кадрах містян можна побачити й розтрощені автомобілі.

Електричний транспорт тимчасово припинив роботу через знеструмлення та завалення трамвайних колій та контактної мережі.

Рясні дощі, як очікується, накриють місто і в суботу.