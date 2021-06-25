Про це повідомляють #Букви.

Вдень у четвер Держслужба з надзвичайних  ситуацій у Львівській області попередила, що в п’ятницю очікуються грози, сильні зливи та град, пориви вітру та шквали 25 м/с.

Після обіду темні хмари затягнули усе небо й почалася сильна злива.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook, що оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди вже розпочав роботу. Він закликав містян залишатися в приміщеннях та уникати місць біля конструкцій та дерев.

Хоча злива тривала близько години, на вулицях досі спостерігається підтоплення. Подекуди вода піднялася до рівня бордюрів.

Фото: Львівська міська рада

За інформацією мерії, щонайменше 20 дерев та гілок у різних частинах міста було повалено.

На фото, наданих мерією, також можна помітити, що в окремих місцях було пошкоджено дахи будівель. На кадрах містян можна побачити й розтрощені автомобілі.

Фото: Львівська міська рада

Електричний транспорт тимчасово припинив роботу через знеструмлення та завалення трамвайних колій та контактної мережі.

Фото: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада

Рясні дощі, як очікується, накриють місто і в суботу.