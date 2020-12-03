4 грудня у західних, північних областях та в Приазов'ї очікуються пориви південно-східного вітру до 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Також синоптики нагадують, що на дорогах ймовірна ожеледиця. Водіям необхідно бути обережними.

У ДСНС України додали, що у столиці до кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня очікується густий туман. Видимість до 200-500 м. Оголошено I рівень небезпеки.