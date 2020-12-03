Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Також синоптики нагадують, що на дорогах ймовірна ожеледиця. Водіям необхідно бути обережними.
У ДСНС України додали, що у столиці до кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня очікується густий туман. Видимість до 200-500 м. Оголошено I рівень небезпеки.
- 31 жовтня Карпати засипало дрібним снігом. Температура повітря опустилася до -4°С. Популярні українські курорти засипало снігом.
- В Карпатах вкрило щільним снігом гору Піп Іван Чорногірський. Нагадаємо, що перший сніг в українських Карпатах випав 14 жовтня.