Про це сповіщає Reuters.
Зазначено, що Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки, стурбований візитом Сі Цзіньпіна до Москви. Побоювання пов’язані з тим, що президент Китаю може “повторити заклики до припинення вогню, що дозволить російським військам лишитися на території України”.
Крім того, Кірбі наголосив, що Сі має “тиснути” на президента Путіна щодо необхідності поважати суверенітет і територіальну цілісність України. За словами Кірбі, Сі Цзіньпін і Путін, схоже, пов’язані “шлюбом з розрахунку”.
“Це дві країни, які вже давно проти лідерства США в усьому світі” – додав він.
Нагадаємо, що 20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна. Переговори тривали чотири з половиною години.
Також зауважимо, що після того як Сі Цзіньпін прибув до Москви 20 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен повторив занепокоєння щодо припинення вогню без виведення російських військ, що “дозволить Путіну відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для Росії час”. Він заявив, що “світ не повинен вводити в оману будь-який тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах”.
- 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.
- Ордер на арешт Володимира Путіна є “першим пострілом” Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо того, що може бути суттєвим обвинуваченням проти нього, заявив провідний адвокат уряду України Бен Еммерсон.
- #Букви повідомляли, чого очікувати Україні після видачі МКС ордера на арешт Путіна.