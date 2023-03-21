У понеділок, 20 березня, Білий дім закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій візит до Москви, щоб закликати Володимира Путіна поважати суверенітет України та припинити війну.

Про це сповіщає Reuters.

Зазначено, що Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки, стурбований візитом Сі Цзіньпіна до Москви. Побоювання пов’язані з тим, що президент Китаю може “повторити заклики до припинення вогню, що дозволить російським військам лишитися на території України”.

Крім того, Кірбі наголосив, що Сі має “тиснути” на президента Путіна щодо необхідності поважати суверенітет і територіальну цілісність України. За словами Кірбі, Сі Цзіньпін і Путін, схоже, пов’язані “шлюбом з розрахунку”.

“Це дві країни, які вже давно проти лідерства США в усьому світі” – додав він.

Нагадаємо, що 20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна. Переговори тривали чотири з половиною години.

Також зауважимо, що після того як Сі Цзіньпін прибув до Москви 20 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен повторив занепокоєння щодо припинення вогню без виведення російських військ, що “дозволить Путіну відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для Росії час”. Він заявив, що “світ не повинен вводити в оману будь-який тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах”.