Шмигаль анонсував послаблення карантину у частині областей України

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.
За даними Дениса Шмигаля, на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих порівняно з 420 тисячами на піку епідемії. І нині майже всі області перебувають у “жовтій” зоні, виняток – Черкаська область, яка є єдиною в “помаранчевій”.
“Майже всі області наразі перебувають у “жовтій” зоні. Черкаська область – єдина в “помаранчевій” зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на “зелений” рівень епідемічної небезпеки”, – пояснив голова уряду.
Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Країну поділили на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”. Відповідно до зони діють ті чи інші обмежувальні заходи.
Із 22 квітня Чернівецька область вийшла із “червоної” зони карантину, в якій перебувала від початку березня. Із 25 квітня була виведена із “червоної” зони Одеська область, а із 1 травня – Київська та Миколаївська області. Із 1 травня також вийшов із “червоної” зони карантину Київ. Із 5 травня перемістилася із “червоної” зони також Житомирська область.
Згодом стало відомо, що “червона” зона адаптивного карантину в Україні скоротилася вдвічі: її залишили Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
- 7 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вивела останню область – Сумську – з “червоної” зони карантину.
- 7 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі епідемії коронавірусу COVID-19. Згодом він попередив про загрозу нової, четвертої, хвилі епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що запроваджений в Україні адаптивний карантин дає свої результати. За словами голови уряду, він може бути продовжений до серпня.