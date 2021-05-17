Шмигаль анонсував послаблення карантину у частині областей України

В Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус покращується і вже восьмий тиждень поспіль кількість хворих знижується. Тому частина регіонів найближчим часом може перейти до "зеленої" зони

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.

За даними Дениса Шмигаля, на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих порівняно з 420 тисячами на піку епідемії. І нині майже всі області перебувають у “жовтій” зоні, виняток – Черкаська область, яка є єдиною в “помаранчевій”.

“Майже всі області наразі перебувають у “жовтій” зоні. Черкаська область – єдина в “помаранчевій” зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на “зелений” рівень епідемічної небезпеки”, – пояснив голова уряду.