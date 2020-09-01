Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в нашій країні є можливість здобувати середню освіту як у традиційній, так і дистанційній формі. Крім того, він анонсував продовження трансляції телеуроків для школярів.

Про це очільник Уряду поінформував в ефірі телеканалу “1+1”.

Шмигаль зазначив, що з 1 вересня навчання проходить у класичній формі в цілому в Україні. Однак у “червоних зонах” карантину воно відбуватиметься дистанційно.

Прем’єр уточнив, що батьки можуть самі обирати форми навчання для дітей.

“Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати для своїх дітей будь-яку з цих форм навчання”, – розповів Шмигаль, уточнивши, що відповідну заяву потрібно написати на ім’я директора.

Очільник Уряду також поінформував, що в новому навчальному році будуть і надалі транслюватися телевізійні уроки. Це особливо має допомогти дітям у сільській місцевості у разі дистанційного навчання.

“Ми сьогодні займаємося тим, щоб провести високошвидкісний інтернет. Практично в кожному селі школа інтернетом забезпечена. Що стосується інтернету в сільській місцевості в цілому, тут не можна сказати, що у нас тотально покрита територія України. Дійсно можуть бути проблеми. Для цього будуть здійснюватися телевізійні уроки – щоб діти могли через телеканали отримати всю інформацію і пройти дистанційно навчання“, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що також буде можливість “організувати домашнє навчання, коли вчителі в засобах індивідуального захисту зможуть навчати дітей індивідуально”.

Голова Уряду розповів, що з держбюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту, а також антисептиків. Власниками навчальних закладів є місцеві органи самоврядування.

“Якщо таких коштів не вистачає, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Кошти цього року на дані цілі виділено. Власники навчальних закладів повинні були це забезпечити. Ми це контролюємо, перевіряємо”, – заявив Шмигаль.

(На відео – з 1:20)