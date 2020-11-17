Україна може перетнути позначку в 20 тисяч нових випадків коронавірусу щодня вже через три тижні, якщо не дотримуватися карантинних обмежень, у тому числі на вихідних, і не зменшити соціальні контакти.

Про це поінформував сьогодні під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“Якщо “карантин вихідного дня”, по суті ми з вами, українці, не буде забезпечувати необхідного зменшення кількості соціальних контактів, то, за даними аналітиків РНБО, позначку в 20 тисяч хворих щодня ми можемо перетнути вже через 3 тижні“, – наголосив Шмигаль.

За його словами, Уряд використовує прогнози Національної академії наук, Ради національної безпеки і оборони, “незалежних експертних центрів”.

Шмигаль додав, що існує загроза, що вже через місяць у лікарнях закінчаться ліжка, виділені для хворих на коронавірус. У такому випадку Кабміну, можливо, доведеться вводити “повний локдаун”.

“Якщо не вживати заходів, то вже через місяць у нас можуть закінчитися ліжкомісця в лікарнях. Це при тому, що в останні місяці ми збільшили їх кількість вдвічі. І тоді шлях буде тільки один: це жорсткий карантин до повного локдауну”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, основне завдання “карантину вихідного дня” – вийти на 12-15 тисяч хворих на добу.

Шмигаль додав, що в найближчі два тижні повинні бути помітні перші результати “карантину вихідного дня”. Якщо ж цього не станеться, доведеться готуватися до більш жорстких обмежень.