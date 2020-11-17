Про це поінформував сьогодні під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.
“Якщо “карантин вихідного дня”, по суті ми з вами, українці, не буде забезпечувати необхідного зменшення кількості соціальних контактів, то, за даними аналітиків РНБО, позначку в 20 тисяч хворих щодня ми можемо перетнути вже через 3 тижні“, – наголосив Шмигаль.
За його словами, Уряд використовує прогнози Національної академії наук, Ради національної безпеки і оборони, “незалежних експертних центрів”.
Шмигаль додав, що існує загроза, що вже через місяць у лікарнях закінчаться ліжка, виділені для хворих на коронавірус. У такому випадку Кабміну, можливо, доведеться вводити “повний локдаун”.
“Якщо не вживати заходів, то вже через місяць у нас можуть закінчитися ліжкомісця в лікарнях. Це при тому, що в останні місяці ми збільшили їх кількість вдвічі. І тоді шлях буде тільки один: це жорсткий карантин до повного локдауну”, – зазначив Шмигаль.
За його словами, основне завдання “карантину вихідного дня” – вийти на 12-15 тисяч хворих на добу.
Шмигаль додав, що в найближчі два тижні повинні бути помітні перші результати “карантину вихідного дня”. Якщо ж цього не станеться, доведеться готуватися до більш жорстких обмежень.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через порушення карантинних обмежень.
- В Україні за добу “карантину вихідного дня” поліцейські відкрили дев’ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зупинили роботу 1 355 закладів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні.