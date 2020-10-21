Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав регіони надати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів, а також розширенні лікарень, де можуть бути додаткові ліжко-місця для хворих на COVID-19.

Про це повідомляє урядовий портал.

Шмигаль звернув увагу на розрахунки РНБО, згідно з якими в найближчі тижні можливе істотне зростання захворюваності на COVID-19. Зокрема, сплеск очікується у Львівській області.

У зв’язку з цим прем’єр закликав голів ОДА переходити до активних дій.

“Треба вже приймати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів і прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжко-місць повинні бути забезпечені подачею кисню”, – сказав Шмигаль.

Він дав доручення головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міськадміністрації підготувати пропозиції з цього питання.