Про це повідомляє урядовий портал.
Шмигаль звернув увагу на розрахунки РНБО, згідно з якими в найближчі тижні можливе істотне зростання захворюваності на COVID-19. Зокрема, сплеск очікується у Львівській області.
У зв’язку з цим прем’єр закликав голів ОДА переходити до активних дій.
“Треба вже приймати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів і прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжко-місць повинні бути забезпечені подачею кисню”, – сказав Шмигаль.
Він дав доручення головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міськадміністрації підготувати пропозиції з цього питання.
- Польові госпіталі в Україні почнуть працювати, коли орієнтовна щоденна кількість хворих на коронавірус буде складати від 11 до 15 тисяч.