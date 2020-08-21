Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував курс долара до кінця 2020 року, зазначивши, що він "навряд чи вийде за межі 29 гривень".

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Укрінформ”.

За словами Шмигаля, курс коливатиметься в межах 27-28 грн/долар.

“Я розумію стурбованість інвесторів і бізнесу з приводу очікувань можливого росту курсу долара у найближчі чотири місяці. Але ж ми розуміємо, що бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну. Тоді ми перестрахувалися, заклали більші курсові та інфляційні показники. На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року. Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але у будь-якому випадку ситуація є нормальною”, – наголосив прем’єр.

Він додав, що курс регулюється “виключно ринком”, і те, що ринок сьогодні оцінює його на рівні 27 грн/долар, “є абсолютно прийнятним”.

Шмигаль також висловив думку, що в тій економічній ситуації, що склалася в Україні, “для підтримки українських експортерів та “розігріву” економіки прийнятним був би показник інфляції в межах 6-7 %”.

За словами очільника Уряду, інфляція “пожвавлює економіку”.

“Що стосується інфляції. Вона пожвавлює економіку, а нам це зараз дуже потрібно. Ми повинні створювати робочі місця, сприяти експорту, розвитку промисловості тощо, а 2 % інфляції під час кризи – це дуже мало. Усі країни докладають зусиль, щоб наповнювати свої економіки обіговими коштами й стимулювати рух коштів, а не навпаки, сповільнювати цей процес”, – заявив Шмигаль.