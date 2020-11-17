Кабінет Міністрів України поки не розглядає можливість загальнонаціонального тестування на коронавірус COVID-19 за прикладом Словаччини.

Про це поінформував сьогодні під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляють #Букви.

За його словами, для такого тестування Україні довелося б “приймати надзвичайний стан”.

“Якщо ми говоримо про Словаччину, то це країна з населенням орієнтовно 5 млн осіб. Це приблизно Київ і Київська область. Ми детально, дуже детально вивчили цей досвід і дивилися, як відбувалося це тестування із залученням армії, поліції, колосальних людських ресурсів і витрат. Далі відбувалася жорстка ізоляція людей. Тобто там фактично в умовах такого надзвичайного стану відбувалися заходи, для запровадження яких в Україні також необхідно буде приймати надзвичайний стан. Я не впевнений, що бізнес і люди отримають задоволення від цього“, – наголосив Шмигаль.

Очільник Уряду уточнив, що Україна винесла певні уроки зі словацького тестування. Наприклад, планується збільшити кількість тестувань “у певних групах населення”.

“Ми будемо це робити, для цього закуповуємо близько 8 млн швидких тестів. До 6 млн вже зараз контрактується”, – заявив Шмигаль.

(На відео – з 1 год. 40 хв.)