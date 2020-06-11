Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає ймовірність перенесення місцевих виборів, проведення яких заплановане на 25 жовтня, через ситуацію з коронавірусом.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.

“Світ живе в умовах невизначеності з коронавірусом. Якщо в Україні будуть підстави для запровадження тотального карантинного обмеження, то напевно ми будемо вимушені перенести ці вибори”, – сказав Шмигаль.

Він також додав, що місцеві вибори стануть завершальним етапом реформи децентралізації, адже пройдуть за новим адміністративно-територіальним поділом.

“Ми завершили формування перспективного плану громад цілої України, завершивши і підписавши всі перспективні плани всіх областей. Сьогодні ми ведемо дискусію і будемо завершувати формування районів. Коли з 430 районів ми сформуємо 129, по пам’яті, в Україні. І це буде, власне, завершенням основного процесу реформи децентралізації”, – сказав прем’єр.

Крім того, він повідомив, що завтра, 12 червня, відбудеться позачергове засідання Уряду, на якому планують розглянути план утворення районів в частині реформи територіально-адміністративного устрою України.