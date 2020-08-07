Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допускає можливість поставок прісної води з материкової частини нашої країни в незаконно анексований Крим у разі "гуманітарної катастрофи" на півострові.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна будь-де в Криму чи десь в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі” – зазначив Шмигаль.

При цьому він наголосив, що Україна не буде постачати воду “окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз”.

“Це неможливо”, – заявив Шмигаль.

Прем’єр також поінформував, що зараз технічно неможливо постачати дніпровську воду до Криму.

“Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по наявній інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру”, – заявив він.