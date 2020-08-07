Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
“У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна будь-де в Криму чи десь в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі” – зазначив Шмигаль.
При цьому він наголосив, що Україна не буде постачати воду “окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз”.
“Це неможливо”, – заявив Шмигаль.
Прем’єр також поінформував, що зараз технічно неможливо постачати дніпровську воду до Криму.
“Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по наявній інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру”, – заявив він.