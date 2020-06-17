Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Що стосується коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом. У мене є прохання і доручення міністру фінансів України, ми вже два місяці використовуємо фонд на боротьбу з COVID-19, загальна сума майже 65 млрд грн, це абсолютно величезна сума від наших платників податків. […] Країна повинна бачити, на що саме йдуть ці кошти. Тому доручаю Міністерству фінансів провести аудит витрат з фонду, відзвітувати та опублікувати цю інформацію. Вона повинна оновлюватися щотижня”, – сказав Шмигаль.

Крім того, він закликав міністрів підготувати детальні звіти від міністерств, на що саме пішли кошти, які виділялися на боротьбу з коронавірусом.

“Надалі, колеги, домовмося. У разі, якщо ви плануєте отримати кошти з Фонду боротьби з COVID-19, ви маєте це робити публічно. Заздалегідь публікуйте проєкти рішень про виділення коштів, пояснюйте суспільству, чому вважаєте, що ці кошти потрібно виділяти на той чи інший напрям. А ми на Уряді будемо публічно розглядати такі постанови й розпорядження”, – додав прем’єр.