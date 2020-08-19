Про це він сказав під час засідання Уряду.
“Ми провели всі традиційні й стандартні підготовчі заходи до організації навчального процесу. Але сьогодні необхідно говорити про особливість проведення навчального процесу в період пандемії коронавірусу. Тому одразу хочу дати доручення головам Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки: напередодні та після 1 вересня провести перевірки шкіл та дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання в період карантину”, — заявив Шмигаль.
За його словами, дуже важливо в цьому питанні тримати постійну комунікацію з місцевою владою та батьками.
“Важливо пояснити, де які є загрози. Де є проблеми — там необхідно допомогти. І до 1 вересня все має бути готово. Інакше будемо приймати радикальні кадрові рішення. Безпека дітей та вчителів — це головний пріоритет у цьому навчальному році”, — резюмував очільник Уряду.
- Раніше у Міносвіти озвучили три сценарії початку навчання в школах з 1 вересня. Варіант перший (низький рівень захворюваності на коронавірус) – відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі. Варіант другий (високий рівень захворюваності) – освітній процес забезпечується дистанційно. Варіант третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в навчальних закладах з дотриманням правил дистанціювання та гігієни (тобто змішана форма).
- У липні в Міністерстві освіти й науки України не виключали, що у зв’язку з епідемічною ситуацією через коронавірус навчання в школах частково буде переведено в онлайн. А секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов попереджав, що школам у новому навчальному році, ймовірно, доведеться продовжити роботу в дистанційному режимі.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня, оскільки для цього потрібно, щоб 3G та 4G було по всій країні.