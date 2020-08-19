Про це він сказав під час засідання Уряду.

“Ми провели всі традиційні й стандартні підготовчі заходи до організації навчального процесу. Але сьогодні необхідно говорити про особливість проведення навчального процесу в період пандемії коронавірусу. Тому одразу хочу дати доручення головам Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки: напередодні та після 1 вересня провести перевірки шкіл та дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання в період карантину”, — заявив Шмигаль.

За його словами, дуже важливо в цьому питанні тримати постійну комунікацію з місцевою владою та батьками.

“Важливо пояснити, де які є загрози. Де є проблеми — там необхідно допомогти. І до 1 вересня все має бути готово. Інакше будемо приймати радикальні кадрові рішення. Безпека дітей та вчителів — це головний пріоритет у цьому навчальному році”, — резюмував очільник Уряду.